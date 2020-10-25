بنك القاهرة يحصل على رخصة "المركزي" للسداد الإلكتروني عبر ماكينات الـPOS

أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن حصول البنك على رخصة البنك المركزى المصرى للسداد الإلكترونى عبر ماكينات الـPOS، التى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكترونى، حيث حصل البنك خلال العام الماضى على رخصة الدفع الإلكترونى من خلال رمز الاستجابة السريع QR-Code، التى تقدم خدماتها لقاعدة عريضة من التجار تقارب 20 ألف عميل.

وقال «فايد» إن بنك القاهرة يتمتع بالأسبقية فى مجال تفعيل وتنفيذ خدمات محفظة «قاهرة كاش للتجار» عن طريق رمز الاستجابة السريع QR-Code، حيث تم الحصول على الرّخصة مع بداية سبتمبر 2019، وتنفيذ أول عملية شراء فى غضون أيام وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات المالية، فى ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة التى لاقت رواجاً كبيراً لدى المواطنين.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية بنك القاهرة التوسّعية التى تقوم على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات فى قطاع الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع خطة البنك المركزى لتعزيز الدفع الإلكترونى، تحقيقاً لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية، ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى، والتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع رقمى، مما له بالغ الأثر فى وضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمى العالمى.

وأبدى حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، اعتزازه بالجهود المتواصلة التى يبذلها بنك القاهرة فى مجال التحول الرقمى والدفع الإلكترونى، حيث يطرح البنك باقة متميزة من المنتجات والخدمات الرقمية التى تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء، أبرزها خدمات الموبايل والإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وخدمات الدفع الإلكترونى QR-Code وغيرها من الخدمات التى تمنح عملائنا تجربة مصرفية تنافسية.

وتابع أنه سيتم البدء فى تقديم الخدمة فى أسرع وقت ممكن من خلال طرح أحدث ماكينات نقاط البيع، التى لم يسبق طرحها بالسوق المصرية، تعزيزاً لدور بنك القاهرة ضمن أهداف مبادرة «المركزى» للمدفوعات الإلكترونية لنشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020، مشيراً إلى أنه من المقرر توزيع الماكينات وتفعيلها فى جميع محافظات الجمهورية طبقاً لدراسة احتياجات العملاء فى الأماكن الأكثر كثافة فى المعاملات النقدية، مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التى تخدم المواطن فى ضوء تعليمات البنك المركزى ومتطلبات السوق.

هذا وتوفر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية إمكانية الدفع باستخدام البطاقات اللاتلامسية أو المحافظ الإلكترونية، حيث إنها مزوّدة بخاصية الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع QR-Code.