صور.. انقسام "نجوم الفن" بين الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا

يستعد عدد من نجوم الفن، كغيرهم من ملايين المصريين والعرب والأفارقة، لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، وعلى الرغم من أن معظم النجوم تفضل عدم الكشف عن فريقها المفضل حتى لا تخسر أحد من الجمهور، إلا أن البعض الآخر يعلن عن فريقه ويدخل في صدام مع مشجعي الفريق الآخر.

ودائما ما تحمل مباريات القمة حالة من الجدل بين جمهور الفريقين، وبعيداً عن كرة القدم يتباهي جمهور الأهلي والزمالك دائما بالفنانين الذين ينتمون لأي منهم:-

- قائمة مشجعي النادي الأهلي من الفنانين

عادل إمام

محمد حماقي

تامر حسني

نبيل الحلفاوي

محمد فؤاد

كريم عبدالعزيز

سعد الصغير

إيهاب توفيق

أحمد حلمي

أحمد السعدني

- قائمة مشجعي نادي الزمالك من الفنانين

عمرو دياب

محمد هنيدي

سيد رجب

أحمد عز

أحمد حاتم

صلاح عبد الله

هاني شاكر

أكرم حسني

ماجد المصري

محمد منير

ريكو

شدد مصدر داخل اتحاد الكرة، على أن نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي سيجمع الأهلي والزمالك، سيقام اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ولا صحة لما تردد حول تفكير مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في تأجيله بأي حال من الأحوال.

وأضاف المصدر لـ"الوطن سبورت": "إصابات بعض لاعبي الفريقين، بفيروس كورونا، لن تؤثر على موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، لكننا في الوقت نفسه نطالب القطبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة باقي اللاعبين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع المصدر: "اتحاد الكرة، لم يتلق أي خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال زيادة الإصابات بكورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك، وكل ما تردد في هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وعلى الفريقين التركيز والتحلي بالروح الرياضية".