طقس الجمعة لطيف على القاهرة مائل للبرودة شمالا وأمطار غزيرة ورعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة على محافظات مصر، إذ متوقع أن يسود طقس لطيف على الوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية معتدل على جنوب سيناء لطيف على شمال الصعيد نهارا.

أما ليلا، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية ومائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق على السواحل الشمالية.

وجاء درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة 20 14

الإسكندرية 19 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 19 15

بلطيم 20 14

مطروح 19 14

السلوم 18 14

سيوة 18 10

بورسعيد 20 15

دمياط 20 16

الزقازيق 21 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 21 15

نخل 20 08

نويبع 25 18

طابا 21 14

كاترين 18 08

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 26 13

الأقصر 25 12

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 26 11

الوادي الجديد 24 18

شلاتين 27 17

أبورماد 27 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 18