"أوقاف القليوبية": 600 ألف أدوا صلاة الجمعة بالمحافظة

ذكرت مديرية أوقاف القليوبية، أن مساجد المحافظة المخصص لها أداء صلاة الجمعة، اليوم، استقبلت ما يقرب من 600 ألف مصلي، بعد تعليقها أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأشارت المديرية، في بيان لها، اليوم، أنها خصصت 2000 مسجد على مستوى المحافظة، ما بين مسجد جامع ومسجد كبير، لاستقبال المصلين.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الأوقاف، شددت على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه والأضرحة.

فيما شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أول صلاة للجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية بالمحافظة.