"أوقاف القليوبية" تفتتح مسجد البقاشين العاشر ضمن سلسلة الافتتاحات

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية افتتاح مسجد البقاشين الجديد، اليوم، خلال صلاة الجمعة لينضم لقافلة الدعوة الدينية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المسجد هو العاشر ضمن سلسلة الافتتاحات للمساجد الجديدة التي شهدتها المحافظة علي مدي الاسابيع الماضية حيث جرى افتتاح 9 مساجد خلال الأسابيع الـ3 الماضية.

وأوضح أبوالسعود أن المسجد الحديد تم إنشاؤه حديثا على نفقة أحد الأهالي بقرية البقاشين مركز كفرشكر وتبلغ مساحته 250 مترا بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ويدخل الخدمة لرفع الشعائر وأداء الصلوات اليومية والجمعة.

يذكر أن المحافظة شهدت على مدار الأسابيع الماضية افتتاح 9 مساجد موزعة على قرى ومدن المحافظة وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة بتكلفة إجمالية وصلت 31 مليون جنيه حتى الآن

وكان آخر المساجد التي تم افتتاحها هي مسجد عزبة مصطفى أفندي التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة بطوخ، والمقام على مساحة 300 متر، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيها.

ومسجد محمد موسى بقرية العطارة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والمقام على مساحة 230 مترا، بإجمالى تكلفة 2.5 مليون جنيها.

ومسجد هاجر بقرية الإصلاح الزراعى التابعة لمركز ومدينة قليوب، والمقام على مساحة 250 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيها.

ومسجد حسن سري بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 320 مترا، حيث جرى الإحلال والتجديد على نفقة الوزارة

ومسجد حجاج العزب، بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 375 مترا، حيث جرى الإحلال والتجديد بالكامل على نفقة الوزارة.

ومسجد التقوى بقرية الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 100 متر على نفقة وزارة الأوقاف.