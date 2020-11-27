 صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سحب مياه الأمطار من شوارع مدينة المحلة الكبرى، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والأحياء والقرى استعداداً لموجة الطقس السيئ تزامناً مع سقوط الأمطار على المحافظة.

وكلَّف المحافظ نائبه بالمرور ومتابعة مركزي طنطا وقطور ورفع تقرير كل ساعة لغرفة العمليات عن حالة الأمطار في الشوارع، كما كلف السكرتير العام بمركزي السنطة وزفتي، السكرتير العام المساعد بسمنود والمحلة واللواء ممدوح هجرس بمركزي بسيون وكفر الزيات، بالمتابعة اللحظية.

كما وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع على مدار 24 ساعة، مع تمركز سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه المعلومة لديهم تحسباً لسقوط أمطار غزيرة بنهاية اليوم.

وأوضح المحافظ أنه تم الدفع بجميع الفرق والمعدات التابعة للأحياء والمدن والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزها في أماكن تجمعات المياه المعلومة، استعدادا لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة.

في وقت سابق، تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، لسقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء، وعلى الفور تم الدفع بسيارات خاصة لشفط المياه من الشوارع حتى لا يترتب عليها أي أزمات متعلقة بالكهرباء أو إعاقة سير المرور.

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار جهود إزالة وسحب مياه الأمطار، وطالب رؤساء المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولًا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، ونشرت الآكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الاعطال بشكل مباشر.

وأعلنت محافظة الغربية في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، وانعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعضوية كل من السكرتير العام، والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور.