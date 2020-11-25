محافظ الغربية يطلق مبادرة معاً ضد العنف ويكرم القيادات النسائية

أطلق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مبادرة معاً ضد العنف وذلك ضمن حملة 16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، اللواء هيثم عاطف مدير هيئة الأمن القومي، الدكتورة مني الجوهري عضو المجلس القومي للمرأة، الدكتورة رانيا الكيلاني رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا ولفيف من القيادات النسائية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم، تلاها كلمة راندا السملاوي مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والتي قدمت الشكر لمحافظ الغربية على دعمه لمبادرة معاً ضد العنف، وتحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع، وتشجيعه لتناول قضايا المرأة.

وألقت الدكتورة منى الجوهري عضو المجلس القومي للمرأة بالغربية، كلمة وجهت فيها الشكر للدكتور طارق رحمي لما يوليه من رعاية وعناية للمجلس القومي للمرأة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وقدمت عرضاً تقديمياً يتضمن إنجازات المجلس القومي للمرأة بالغربية في مشاركته في محاربة كافة أشكال العنف ضدها، موضحة أن حملة الـ 16 يوما، هي حملة دولية أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1991، تبدأ كل عام في 25 نوفمبر.

وفى كلمته رحب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجميع الحضور، موضحاً أن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة تعتمد في المقام الأول على بناء الإنسان، فهو المحرك الرئيسي للتنمية في أي منظومة من منظومات العمل ، لذا اهتمت الدولة بملف التعليم وصحة المواطن كما اهتمت بالثقافة والفنون وممارسة الرياضة وتشجيع الإبداع والابتكار في إطار من المساواة بين كافة المواطنين من حيث الحقوق والواجبات، إلا أن البعض ممن لديهم قصور في الوعي مازالوا يمارسون الأفكار البالية للتمييز بين البشر مقرون أحياناً بالعنف والتطرف وخاصة تجاه المرأة، لذلك كان لزاماً علينا إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، لإلقاء الضوء على أهمية دور المرأة في المجتمع وما تقدمه من مساهمات فعلية ومشاركات إيجابية في التنمية والتطوير، خاتماً كلمته عاشت مصر بنسائها ورجالها وتحيا مصر.

وفي نهاية الحفل قدم المحافظ درع المحافظة لكل من: نجوى العشيري سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، الدكتورة نهلة عشماوي عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، الدكتورة نانسي عباس عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، المستشارة أميمة القصبي وكيل المكتب الفني بهيئة النيابة الإدارية بطنطا، سوزان الحلو رئيس قطاع التليفزيون بوسط الدلتا، منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، غادة جبريل مؤسسة مصر الخير، إيمان عبد المعز مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وريهام كرات من جهاز تنمية المشروعات بالغربية، هناء رشدي مدير مدارس السلام، علا حلمي الشافعي والدة الطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل الأولى مكرر على الثانوية العامة، وهانم محمد رضوان والدة الطالبة ندى محمد فرحات الأولى على الثانوية الأزهرية، وإيمان محمود محمد والدة الطالبة ريهام عصام بدير الثانية على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، السيدة نادرة على محمد والدة الطالب محمد علي سعد قاهر السرطان.

وشهادة تقدير للنقيب وسام مجاهد رئيسة قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن الغربية.