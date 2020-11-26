بالفيديو.. خالد الجندي: وجود "دور مسنين" إساءة لبلاد المسلمين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وجود دور للمسنين، إساءة لبلاد المسلمين، فهذا دليل على التفكك وعدم الترابط الأسري في المجتمع، مشيرًا إلى أنه يغضب كثيرًا، حينما يسمع أي قصة عن المسنين.

وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم بفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن دار المسنين كارثة لمن لديهم أبناء، كما جاء في كتاب الله "إما يبلغن عندك الكبر" بالإشارة إلى الأبناء في كلمة "عندك"، إي في منزلك وليس في دار للمسنين.

وروى "الجندي"، قصة اتصال هاتفي تلقاه من سيدة مسنة: "واحدة كلمتني قالت لي قول اسم ابني على الهوا، أنا وأبوه في دار المسنين، وعلى مشارف الموت وعاوزين نشوفه".

وأشار إلى أنه يجب على الداعية، متابعة الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكل الأرقام، لمعرفة أحوال المجتمع الذي يعيش فيه، والوعي لدى الشعب، والزيادة السكانية، ونسبة الطلاق، ونسبة الفقر، ونسبة البطالة وغيرها، ومن ثم يتتبع بعين الفاحص والمدقق، من أجل محاولة إصلاح مثل تلك الأمور.

وتابع: أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، كشفت خلال تصريحات سابقة لها، أنها سددت مليار و300 مليون جنيه نفقات لسيدات مستحقة على الرجال بعد الطلاق، ولم يتم تحصيل تلك الأموال حتى الآن.

ومن جانبه، علق الشيخ رمضان عبد المعز، على أزمة دار المسنين قائلًا إن وجود دار مسنين في بلاد المسلمين يعتبر "نقطة سوداء في جبين الأمة.

وكان الشيخ خالد الجندي في تصريحات سابقة له، قد ناشد الجميع بعدم لعن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كونه جندى من جنود الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء به وهو الذي سوف يصرفه، مطالبًا الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل تخفيف الضغط على الجيش الأبيض والحفاظ على أرواحهم، متابعًا: "أطباء مصر أمانة يجب الحفاظ عليهم".