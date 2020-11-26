تحقيقات مصرع عروسي الخصوص: سلك "عريان" صعقهما أثناء الاستحمام

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية عن سبب مصرع عروسي الخصوص داخل حمام شقتهما، أثناء الاستحمام في يوم "الصباحية"، حيث تبين من المعاينة والفحص، وجود جزء غير معزول من السلك الكهربائي الخاص بمصابيح إنارة المرآة، الموجودة داخل الحمام، والذي تسبب في صعقهما.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من رئيس مباحث الخصوص، المقدم محمود عقل، بورود بلاغ من الأهالي باكتشاف جثتي زوجين داخل الشقة محل سكنهما، الكائنة بشارع "البترول"، دائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة تبين مصرع كل من "م. أ. ع. س."، عامل، وعروسه "ن. م. أ."، ربة منزل، داخل حمام الشقة، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين أنهما عروسين جديدين.

وبإخطار النيابة العامة بدأت بمباشرة التحقيق، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثتي المجني عليهما لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفنهما بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما استمعت إلى أقوال أفراد أسرتيهما، الذين أكدوا أن الحادث نتيجة صعقهما بالكهرباء، وأفادوا بأن الوفاة حدثت بعد دخولهما مسكن الزوجية بساعات قليلة، بعد ليلة العرس، التي تمت في إحدى القاعات.

كما أشار أهل العروسين أن آخر مرة شاهدوهما فيها كانت في الواحدة صباحاً، بعد انتهاء حفل العرس، واكتشفوا الواقعة بعد عدة ساعات، عندما توجهت والدة العريس إلى شقتهما للاطمئنان عليهما، وعندما لم تجد رداً منهما، استغاثت بالجيران، الذين قاموا بكسر باب الشقة، حيث فوجئوا بهما جثتين هامدتين داخل الحمام.

وتم نقل جثتي العروسين إلى مستشفى الخانكة، حيث تم التحفظ عليهما في المشرحة تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تحولت صفحات عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أهالي القرية، إلى دفتر عزاء حداداً على العروسين.