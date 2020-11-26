"العليا للفيروسات" عن وفاة أشخاص بسكتة قلبية مفاجئة بسبب كورونا: غير صحيح

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو مجلس النواب المصري، إنه لا توجد صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإصابة مريض كورونا بسكتة قلبية مفاجئة، تؤدي للوفاة بعد أخذه للعدوى مباشرة، مؤكدا أنها ليست لها صلة للواقع أو الحقيقة.

وأضاف وزير الصحة الأسبق في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن كورونا تعطي أعراض مختلفة جدا، مشيرا إلى أن الأعراض الشديدة، تتمثل في فقدان حواس الشم والتذوق وارتفاع درجات الحرارة، لكن وفاة الإنسان بمجرد إصابته بالمرض، هذا غير صحيح، ولم تثبت الدراسات والأبحاث العلمية صحة الكلام.

وتابع: أن دور الطبيب المتخصص، هو الذي يستطيع التفرقة بين أعراض كورونا والإنفلونزا العادية، مشيرا إلى أن هناك بعض العلامات، يستطيع الفرد من خلالها التوجه للدكتور للتأكد من الإصابة من عدمه.

وأوضح أن هناك فرق بين الأعراض المصاحبة للإصابة بكورونا والأعراض المصاحبة للإنفلونزا العادية، موضحا أن الإنسان في حال شعور المريض بأعراض بسيطة، ممكن أن لا يكون مصاب بكورونا.

ولفت إلى أن الأعراض الشديدة كالحرارة العالية وفقدان الحس والشم والتذوق وتكسير في الجسم، يجب عليه التوجه للمستشفى الأقرب إليه، وإجراء الفحوصات، لأنه يكون مصاب بكورونا، أمل لو كانت الأعراض متمثلة في الحرارة الشديدة مع تكسير في الجسم مع الرشح الشديد تكون أعراض إنفلونزا.

وتابع: أنه لا أحد يستطيع في الوقت الحالي، تحديد نسب الزيادة المتوقعة لأعداد الحالات بكورونا الفترة المقبلة، نظرا لعدم ثباتها على نموذج أو دالة إحصائية واحدة، موضحا أن مصر تشهد حاليا، مرحلة التصاعد في الموجة الثانية، الحالات تتزايد للحالات البسيطة والمتوسطة، موضحا أن الحالات الشيديدة غير ملحوظة، وأن أغلب الحالات بسيطة أو متوسطة.

وأكد أنه تم تحديث البروتوكولات العلاجية جميعا لمرضى كوفيد 19، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه تم مراجعته باللجنة العليا للفيروسات، مشيرا إلى أنه يحتوي على جميع أنواع الأدوية، مشيرا إلى أن نتائج عقار الألإيجان كانت إيجابية في الاستخدام على المرضى، منوها بأنه تم نشر البحث في المجلات العلمية الدولية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه تم التوسع من إستخدام عقار الرديمسيفير في التعامل مع جميع الحالات المصابة بكورونا سواء كانت البسيطة أو المتوسطة، فضلاً عن التوسع في استخدام المضادت للفيروسات التنفسية، مناشدا المواطنين الفترة المقبلة توخي الحظر والالتزام بالإجراءات الإحترازية المشددة لمجابهة الفيروس.