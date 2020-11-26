إطلاق استمارة المشاركة في القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر

يطلق الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، استمارة التسجيل الإلكترونية، لأول قمة شبابية لمراكز شباب مصر، تحت شعار "بناء القادة الشباب على المستويين الدولي والمحلي".

خطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أدائها

تأتي القمة في إطار استراتجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

وتقام القمة الشبابية لمراكز شباب مصر بمشاركة الشباب أعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 13 لـ15 ديسمبر 2020 بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتستهدف القمة الشباب الفاعلين بمراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية في المرحلة السنية من 18 لـ24 عاما، بهدف تفاعل الشباب بإيجابية وبناء قادة شباب بمراكز الشباب على المستوى المحلي والدولي، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب، وتكثيف دور شباب مراكز الشباب في عملية التنمية، علاوة على تعريف شباب مراكز الشباب بالمنظمات الدولية ودورها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتنوع محاور القمة بين محور ثقافة التنمية، ثقافة التطوع، ثقافة السلام، وتحديات الأمن القومي، كما سيتم تنظيم ورش عمل بين الشباب المشارك من مراكز الشباب حول ما يمكن أن يقدمه المشاركون من أفكار ومبادرات من شأنها أن تسهم في تنمية مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن استمارة التسجيل إلكترونية متاحة لكافة الشباب أعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب، والتي سيتم من خلالها اختيار المشاركين في القمة، وعلى أن يتم إغلاق التسجيل في 3 ديسمبر المقبل.

للتسجيل:

https://www.emys.gov.eg/moy/the_youth_summit_of_egypt_youth_centers_2020/