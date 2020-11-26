قرينة الرئيس تروي تطور علاقتها بالسيسي من القرابة للحب والارتباط

كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الوقت الذي بدأت فيه تشعر بالحب تجاه الرئيس السيسي، بعدما كانا مجرد أقارب في عائلة واحدة.

وقالت قرينة الرئيس، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي أنفردت به شبكة قنوات "DMC": "كلمني في ارتباطنا وكان ماشي رايح الكلية الحربية وقالي هاجي الصبح قبل ما أروح الكلية وقولت لخالتي منين واثق إني هستناه علشان يسلم عليا.. وكنت مترددة وقتها بس لقيت نفسي قعدت".

وأضافت: "هو مشي راح الكلية وأنا حسيت بإحساس تاني، حسيت بارتياح وحسيته شخص مهذب، كان مختلف".