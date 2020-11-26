وزيرة الصناعة لـ"الوطن": قرينة الرئيس "ست محصلتش"

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إن دعم السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس للمشروعات الحرفية الصغيرة، أمر أسعد كل من شارك في معرض تراثنا.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن": "دي سيدة محصلتش، كفاية إنها لما زارت المعرض، طلبت مده يومين، علشان الناس يكون عندها فرص أكتر للبيع والعرض".

وأكدت أنها تهتم بالتفاصيل، موضحة أنها كانت حريصة خلالها زيارتها لمعرض تراثنا على سؤال العارضين، عن أحوالهم والمعرقات التي تواجههم.

واختتمت قائلة: هذه السيدة مثلنا جميعا "زي كل المصريين"، لأنها صادقة وتتحدث من القلب.

كانت السيدة انتصار السيسي، تفقدت معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، خلال شهر أكتوبر الماضي، وعبرت عن سعادتها بزيارة المعرض.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المعرض يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، قائلة: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".

تذيع الآن شبكة قنوات DMC أول لقاء خاص وحصري مع السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس.