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قرينة الرئيس: السيسي يحب كل أنواع الخضار وكنت بعمل لهم حلو كنافة وبسبوسة

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محمود البدوي
09:52 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن زوجها يُحب كل أنواع الخضار وكذلك الأولاد، مشيرة إلى أنهم تقليديون في الأكل: "السلطة لازم تكون معمولة كويس جدًا وكل أنواع الخضراوات موجودة فيها".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي": "الحلو بقى كنت بعمل لهم كنافة وبسبوسة إلى حد أن ولادي طالعين يحبوا الحلويات الشرقية".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص في تمام التاسعة من مساء الليلة، مع انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".

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