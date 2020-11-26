الأرصاد تحذر المواطنين: سرعة الرياح تصل لـ20كم/ساعة ببعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، موضحة المناطق الأكثر رطوبة، وسرعة الرياح، حيث تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة، حالة من عدم استقرار الطقس وسقوط أمطار تصل لغزيرة ورعدية في بعض الأحيان، بفرص سقوط تصل إلى 70% على بعض المناطق.

وتستعرض "الوطن"، درجات الرطوبة بمدن ومحافظات مصر، وسرعات الرياح المقررة، في ضوء ما تقدمه من خدمات، واستمرارا لمتابعات حالة الطقس التي تتم على مدار الساعة.

نسبة الرطوبة وسرعات الرياح الجمعة 27 نوفمبر

ـ القاهرة الكبرى: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 25 إلى 75%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ الوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 28 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 8 كم/ساعة، وتكون غربية.

ـ السواحل الشمالية الغربية: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 11 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 85%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون غربية.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 11 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 8 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 20 إلى 40%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

نسبة الرطوبة وسرعات الرياح السبت 28 نوفمبر

ـ القاهرة الكبرى: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 25 إلى 75%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ الوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 28 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ السواحل الشمالية الغربية: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 85%، وتصل سرعة الرياح إلى 11 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 20 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 20 إلى 40%، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

نسبة الرطوبة وسرعات الرياح الأحد 29 نوفمبر

ـ القاهرة الكبرى: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 25 إلى 75%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ الوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 28 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ السواحل الشمالية الغربية: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 85%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 20 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 20 إلى 40%، وتصل سرعة الرياح إلى 11 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.