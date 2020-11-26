قرينة الرئيس: "برمي حمولي في الأوقات الصعبة على السيسي وبيكون صاحب نصيحة"

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أنها دائما تلجأ إلى الرئيس السيسي في المواقف العصيبة التي تمر بها، ودائمًا ما يكون صاحب النصيحة، ويعمل على تهدئتها، من أجل العبور من أي مشاكل أو مصاعب تواجهما في حياتهما.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية "دي إم سي": "برمي حمولي في الأوقات الصعبة على الرئيس، دايمًا يكون صاحب النصيحة، ويخليني أهدى من جوا، ويفكرني بنعم ربنا علينا، لو فيه مشاكل أو أي صعوبات، دايمًا بنفكر في ربنا، هذا يخفف علينا الكثيرمن الأحمال والأعباء التي نعاني منها".

وتابعت: "بحب كتابة الخطوط العربية، وهذه هواية لدي منذ صغري، وكنت ألتزم بذلك من التعليم"، مشيرة إلى أن أكثر جملة تحبها هي "الكلمة الطيبة صدقة"، "يمكن لشخص أن يجبر الخواطر بالكلمة، ولا أحب كسر الخواطر".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.