انتصار السيسي عن 21 مارس: عيد ميلاد والدتي وبحتفل بيه في بيت "حماتي"

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهمية مناسبة عيد الأم 21 مارس في حياتها، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "يوم 21 مارس هو عيد الأم، وهو بالفعل عيد ميلاد والدتي، بس كنا نحتفل بيه في منزل حماتي والدة الرئيس، عيد الأم كان بيجمع الأسرة كلها".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.