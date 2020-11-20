"تاج الدين": إثبات دور اللقاحات في الحماية من "كورونا" يحتاج فترات طويلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن العالم لم يشهد حتى هذه اللحظة أي لقاح لفيروس كورونا متاح للاستخدام، مشيرًا إلى أن اللقاحات تقلل المضاعفات الشديدة والخطيرة التي يتسبب فيها الوباء.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن عددًا كبيرًا من اللقاحات دخل المرحلة الإكلينيكية الثالثة على البشر، وجُرب على عدة آلاف من المتطوعين، ومن خلال عدة شركات منها ما تقول إنها ستقدم الترخيص الإجباري أو الترخيص السريع لإنتاج هذه اللقاحات لاستخدامه في فترة قريبة مقبلة.

وتابع أن العالم به 38 لقاحا دخل مرحلة التجارب الإكلينيكية الثالثة، و89 لقاحا في مراحل مختلفة، مشددًا على أن التأثيرات التي أعلنتها بعض الشركات للقاحات الخاصة بها، يخص التجارب الإكلينيكية التي استخدمت فيها تلك اللقاحات، إذ حققت نتائج إيجابية على مستوى جعل الجسم يفرز أجساما مضادة، وذلك من خلال شركتي "فايزر" التي أعلنت نجاح لقاحها بنسبة 90%، و"موديرنا" بنسبة 94.5%، لكن توضيح دور اللقاحات في حماية الجسم من المرض ومضاعفاته سيحتاج إلى فترة زمنية في التجارب الإكلينيكية بعد إنتاج اللقاح، وهو ما لا يقلل من أهميتها في الوقاية والحد من انتشار المرض.

وأردف: "نتائج الدراسات لم تنشر في أبحاث علمية، ولم تنشر تفاصيل كاملة عن نتائج التجارب السريرية"، مشيرًا إلى أنها تجرى لعدة شهور ثم تحلل إحصائيا وحيويا وطبيا ثم تعلن النتائج.