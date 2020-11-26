انتصار السيسي تُشيد بمعرض تراثنا: الإقبال عليه كان غير طبيعي

أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وقالت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، إن الصعوبات التي تواجه أصحاب الحرف اليدوية "مبقتش موجودة، وبقى فيه تواصل معاهم".

وأوضحت أن التواصل الدائم مع أصحاب الحرف اليدوية أعطى لهم دفعة كبيرة جدًا، متابعة: "بتعجبنا المنتجات بتاعتهم، من كتر الإقبال على المعرض بقى يتعمل كل فترة، كان فيه إقبال غير طبيعي عليه".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.