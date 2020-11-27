وزير الرياضة يوجه رسالة للجماهير عبر "الوطن" قبل نهائي أفريقيا

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة لجماهير الكرة المصرية، قبل ساعات من مباراة القمة، قائلا: "مصر أولا.. لا للتعصب".

وأكد صبحي في تصريحات لـ"الوطن" على أنه عقد اجتماعا مع كافة المعنين من المسؤولين بمتابعة المباراة، للتأكد من دقة كافة الإجراءات المتبعة، قبل 24 ساعة من اللقاء.

وأوضح أنه يأمل في أن يتمتع الجميع بأخلاق عالية وروح رياضية، كما هو المطلوب، لأن ذلك هو جوهر الرياضة.

كان "صبحي"، قد عقد اجتماعا تنسيقيا، مساء اليوم الخميس، بمقر الوزارة مع جميع المعنيين بمباراة نهائى بطولة دورى الأبطال الأفريقية، والمقرر إقامتها الجمعة باستاد القاهرة الدولي بين فريقي الأهلي والزمالك.

وتضمن الاجتماع التأكيد على عدم وجود أي تذاكر أو دعوات تخص المباراة غدا، والتشديد على قصر حضور المباراة للوفود الرسمية على أن تكون بكشوف معتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتباره المسؤول عن تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ومعتمدة من الجهات الأمنية المصرية.

كما تضمن الاجتماع بحث كافة الاستعدادات الخاصة باستاد القاهرة الدولي والإجراءات والضوابط الاحترازية والصحية لوزارة الصحة المصرية سواء للحضور أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والمنظمين للمباراة.

وحضر الاجتماع كل من عبد المنعم باح القائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة واللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال المدير التنفيذي للنادى واللواء محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير واللواء مصطفى كمال نائب رئيس الشركة الأفريقية للأمن وممثلين عن وزارة الصحة المصرية.