التفاصيل الكاملة لخطف جزار بالقاهرة بسبب ثمن "المواشي"

"أنا خطفت الجزار وسرقت لحمته علشان نصب عليه فى ثمن المواشي"بهذه الكلمات اعترف عامل بتفاصيل خطفه لجزار للانتقام منه، وإعادة أمواله التي استولى عليها على حد قوله.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه استعان ب2 من أصدقائه لتنفيذ الجريمة، وقام بخطف المجني عليه أثناء عودته من سوق المواشي.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك بعدما استمعت النيابة لأقوال المجني عليه واتهم المتهم الرئيسي أنه وراء خطفه وتهديده بالقتل وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبلغ قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من كلٍ من (سائق، جزار - مقيمان بمحافظة المنوفية) بأنهما حال سيرهما بسيارة "نقل" محمل عليها كمية من اللحوم قيادة (جزار - مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية) استوقفهم عدد 4 أشخاص" أدلو بأوصافهم التقريبية " يستقلون سيارة - لم يتمكنا من التقاط أرقامها، وقاموا باختطاف الأخير واستولوا على كمية من اللحوم من داخل السيارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المجنى عليه و(تاجر لحوم - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع ( 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) ، وقرر بأنه نظراً لسابقة عمل المجنى عليه بصحبته وقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية .. مما أثار حفيظته فعقد العزم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأمكن ضبط المتهمين المشار إليهم وبصحبتهم المجني عليه داخل مقهى محل عمل أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسى، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" ، كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة "ملك أحدهم" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة) تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.