مصادر أمنية تنفي انتشار جرائم خطف المواطنين بالمنيا: "شائعات"

نفت مصادر أمنية بمديرية أمن المنيا، ما يتردد علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بشأن انتشار جرائم خطف المواطنين بالمحافظة، وأكدت أن ما يجؤي تداوله مجرد "شائعات".

وحذّر مسؤول أمني من الاستمرار في نشر تلك الشائعات علي مواقع التواصل بما يثير حاله من الفزع والرعب بين الآمنين قائلا: "أى حد يشوف بوست خاص بموضوع الخطف يبعت اللينك أو أسكرين شوت لإتخاذ اللازم"

وأضاف: "فيه ناس قاعدة تنزل بوستات لحالات خطف فى المنيا، وللأسف الشديد الكل بيشير بدون تفكير، الناس دي غرضها للأسف بث الرعب والخوف، مفيش حاجة صحيحه من الكلام ده نهائيا، واللى عنده حاجة بالدليل يقول عليها ويبعت البيانات، ياريت كل واحد يتقي ربنا فى كل كلمه بيقولها".

يشار أن تلك الشائعات انتشرت في أعقاب إختفاء طالبة بمعهد التمريض الأسبوع الماضي، والعثور علي جثتها ملقاه علي حافة ترعة الإبراهيمية أمام قرية زهرة، ومازالت أجهزة البحث الجنائي تكثف جهودها لكشف غموض الحادث.