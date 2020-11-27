خبيرة إتيكيت عن ظهور السيدة انتصار: مضيافة ومظهرها يعكس الذوق والرقي

غرفة مٌرتبة أثاثها متناسقة ألوانه، مزينة بورد طبيعي ينعكس ضوء الشمس القادم من النافذة عليه، فتكتمل ملامح مشهد هادئ ينم عن رقي وبساطة ساكني المكان، كما ظهر للملايين من المصريين عبر شاشات التلفزيون خلال حوار السيدة انتصار قرينة رئيس الجمهورية، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

الورد يوحي بالبهجة والديكور الهادئ يعطي انطباع بالبساطة والرقي

ديكور المكان الذي ظهرت فيه السيدة انتصار السيسي زوجة رئيس الجمهورية، وصفته خبيرة الإتيكيت الاجتماعي والمهني المتخصص، نادين جاد، في بداية حديثها لـ"الوطن"، بقولها، "الورد يوحي بالتفاؤل والبهجة وإحساس بالحياة، أما الزرع الأخضر يعطي روح للمكان ويريح العين.

ألوان الديكور هادئة ومريحة للأعصاب وللعين ويعطي انطباع بالبساطة والرقي، إلى جانب ضوء الشمس الذي ساعد على إعطاء إحساس بالراحة والهدوء للمشاهدين جميعا، بحسب وصف "جاد".

طريقة جلوس قرينة الرئيس، وابتسامتها الدائمة على وجهها خلال فترة الحديث الإعلامي، أعطت انطباعا للجمهور باهتمامها الشديد وحسن استقبالها للملايين التي تتابعها خلف شاشات التليفزيون، "ابتسامتها مريحة للعين تدل على الحب والإقبال وكلامها بسيط وسهل، وفتحت قلبها للمصريين بكلامها عن علاقتها بالرئيس"، وكلها عوامل توحي باهتمامها وتعكس كونها شخصية مضيافة، بحسب تعبير خبيرة الإتيكيت.

طريقة جلوسها وابتسامتها تعكس اهتمامها واستقبالها للجمهور المشاهد

"كل مرة بنشوفها فيها داخل أو خارج مصر بتلفت الأنظار لملابسها الشيك وألوانها الهادية"، استكملت نادين جاد، حديثها عن الظهور الإعلامي للسيدة انتصار قرينة رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها تحرص دائما على اختيار الملابس العصرية والألوان الهادئة بما يعكس حرصها الشديد على مظهرها باعتبارها واجهة مشرفة للمرأة المصرية أمام العالم وقدوة لسيدات وأمهات وفتيات مصر والعالم العربي.