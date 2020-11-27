فيديو.. مواطن ينقذ صينية من الانتحار بالشرقية: "خوفت على صورة مصر"

كشف محمد أحمد شحاتة، تفاصيل إنقاذ سيدة صينية من الانتحار في الشرقية، قائلا إن الواقعة حدثت في منطقة الصالحية الجديدة، حيث عمله كمدير في أحد المصانع المستأجرة من قبل شركة صينية متخصصة في الغزل والنسيج والقماش، لافتا إلى أن مدراء المصنع والقائمين عليه في الإنتاج والتجارة صينيون، ومن بينهم السيدة التي حاولت الانتحار.

وأضاف "شحاتة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن السيدة تبلغ من العمر ما بين 43 أو 45 عاما، والواقعة حدثت نظرا لأن المجموعة الصينية شركاء في المصنع، ويستوردون قماشا من الخارج، فاختلفوا في الحسابات بينهم على نسبة الأرباح المتفق عليها، وحاولوا التفاوض منذ 10 أيام، ما دفعها لمحاولة الانتحار.

وأشار إلى أن الخلاف بسبب 140 ألف جنيه، وهو الجزء الخاص بالأرباح في هذه الفترة، لافتا إلى أن الفتاة كانت منهارة للغاية لأنها لا ترغب في العودة للصين ولعائلتها وهي فشلت في الحصول على أرباحها، متابعا: "الفكرة إننا مش عاوزين ننقذها بس ولكن نحل القصة والخلاف ده، لأن ممكن تعمل كدة تاني وقولت لشريكها يا إما تحل المشكلة أو نبلغ الجهات المسؤولة سواء الشرطة أو السفارة، وبالفعل حصل محاولة لحل الموضوع".

ولفت إلى أنه خشى من إقدام السيدة على الانتحار قد يهز صورة مصر أمام الجالية الصينية والسائحين، "أحنا عاوزين نحافظ على اسم مصر رغم إن الخلافات بين الصينيين، ومفيش أي علاقة بمصر"، موضحا أن المفاوضات بين الشركاء الصينيين امتدت من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء لحل المسألة، وبالفعل تم حل الخلاف، "الحمد لله الطرفين مرضيين".