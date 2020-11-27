مبادرات لرفع الوعي المائي للمواطنين بمحافظات القناة

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية الاستفادة من القوى الشبابية كمتطوعين لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك على مستوى محافظات القناة.

مشاركة فريق التوعية بشركة محافظات القناة

جاء ذلك خلال قيام فريق التوعية واتحاد الكشافة بتسليم درع الاتحاد العام للكشافة إلى اللواء عبدالحميد عصمت بمشاركة فريق التوعية بشركة محافظات القناة، وفى إطار الحملة القومية لترشيد الاستهلاك " كل نقطة بتفرق" ورشة العمل التى ينظمها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "رسل السلام" ضمن عدد من المبادرات لرفع الوعي المائي للمواطنين والوصول برسائل التوعية لكافة شرائح المجتمع.

تنقية المياه للحصول على كوب ماء نقى

وتضمت فعاليات الورشة قيام فريق التوعية بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بتقديم ندوة تثقيفية عن الوضع المائى فى مصر، ومراحل تنقية المياه للحصول على كوب ماء نقى مطابق للمواصفات القياسية والجهود التى تبذلها الدولة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

ورش فنية للرسم عن موضوعات ترشيد الاستهلاك

كما تضمنت فعاليات الورشة تدريبا لقادة الكشافة لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وورش فنية للرسم عن موضوعات ترشيد الاستهلاك وتوزيع جوائز على الأعمال الفائزة، كما تم تنفيذ أنشطة التوعية الأخرى المتمثلة فى تنفيذ العاب مبسطة لطرق تنقية المياه والسلوكيات الإيجابية فى كيفية التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى مثل تركيب العاب البازل والسلم والتعبان.

القطع الموفرة لترشيد استهلاك مياه الشرب

كما تم التعريف بعدد من الخدمات التكنولوجية التى تقدمها الشركة مثل التعريف خدمات تطبيق الهاتف المحمول 125 لاستقبال الشكاوى والمقترحات واﻹبلاغ عن الأعطال، وبرنامج قراءتي لتسجيل قراءة العدادات، والقطع الموفرة لترشيد استهلاك مياه الشرب.

وفي ختام أعمال الورشة قام الاتحاد العام للكشافة بتكريم فريق التوعية المشارك تقديرا لجهودهم المبذولة لنشر رسائل التوعية لفريق الكشافة والمرشدات.