زراعة 35 ألف فدان قمح في الغربية حتى الآن

أكد المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، زراعة 35 ألف فدانا قمح، من 140 متوقع زراعتها هذا العام، مشيرا إلى أنه جار التوعية لطرق الزراعة الحديثة، وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح.

ونوه "عبدالجواد" إلى أن الجهاز الإرشادي يعقد ندوات توعوية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب، والتي تعود على المزارع بأعلي إنتاجيه، وكذا ترشيد استهلاك المياه.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى تحويل الحيازات الزراعية، لكروت فلاح مميكنة، إضافة إلى أنه تم العمل على تجديد الكارت للعمل به ككارت ميزة؛ لتسهيل المدفوعات، مؤكدا أن هذه الميزة يسرت له التعامل، وصرف الأسمده والمستلزمات الزراعيه بسهولة في أي وقت.

وفي وقت سابق، حذرت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية الفلاحين في مختلف مراكز المحافظة، من موجة الطقس السيئ المتوقعة.

ووجه المهندس علي عبد الجواد، 6 رسائل للمزارعين، لتعريفهم بطرق التعامل مع الأمطار الغزيرة المحتملة، لتقليل الأضرار التي قد تتعرض لها زراعاتهم، إلى الحد الأدنى، وتتضمن:

وأوضح وكيل الوزارة، أنه عقدت مجموعة من الندوات الإرشادية؛ لتحذير الفلاحين من موجة الطقس القادمة، وأيضا تعظيم الاستفادة من قش الأرز، وآخرها ندوة إرشادية بقرية "كفر كلا الباب" بمركز السنطة، حاضر فيها المهندس عبدالسلام هنداوي، رئيس قسم الإرشاد الحيواني، للتأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من قش الأرز، والتحذير من موجة الطقس.