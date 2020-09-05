زراعة الغربية: تحويل المزارعين لجمعيات مجاورة في حالات نقص الأسمدة

شدد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، المهندس علي عبدالجواد، على عموم المديرية ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية، على مستوى المحافظة، بضرورة متابعة توافر كميات كافية من الأسمدة في مختلف الجمعيات الزراعية.

ووجه وكيل الوزارة بأنه في حالة وجود عجز في الأسمدة بأي جمعية، يتم تحويل المزارعين إلى إحدى الجمعيات المجاورة، لصرف الكميات اللازمة لهم من الأسمدة، لحين سد العجز بجمعياتهم الأصلية.

جاء ذلك خلال اجتماع "عبدالجواد" مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومهندسي حماية الأراضي من مختلف مراكز محافظة الغربية اليوم السبت.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على تطهير المجاري المائية بصفة مستمرة، سواء قنوات الري أو الصرف، ومتابعة عمليات التطهير من المشرف ومفتش القطاع ورئيس الوحدة ومفتش الأراضي والمياه، لضمان جودة أعمال التطهير، مع ضرورة إخطار المديرية بكل حالات التعدي على الأراضي الزراعية، بدايةً من عام 2011 وحتى اليوم، بالنسبة للحالات التي لم يتم إزالتها.

كما أكد على ضرورة التصدي لحالات التعدي في الحال وإزالتها في مهدها، وتوعد بأنه في حالة تراخي أي مدير إدارة في التصدي لحالات التعدي، سوف يتم إقالته.