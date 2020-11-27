استخراج شبكة صيد مهملة بجنوب سيناء لحماية الكائنات البحرية

نجحت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، في استخراج إحدى شبكات الصيد المهملة الكبيرة من البحر بمنطقة اللاجونا في مدينة دهب، لحماية الكائنات البحرية النادرة التي توجد بالمنطقة.

وقال الدكتور محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إنه جرى التحرك فور ورود بلاغا من أحد الغواصين، بوجود شبكة صيد مهملة كبيرة في البحر بمنطقة اللاجونا، والتي قد تؤدي إلى قتل العديد من الكائنات البحرية النادرة التي توجد بالمنطقة.

وأوضح مدير محميات جنوب سيناء، أنه جرى استخراج الشبكة بمساعدة عدد من الغواصين، الذين قاموا برصد الشبكة والابلاغ عنها لحماية البيئة البحرية، وجرى مسح الشاطئ لمسافة 20 كيلو، وضبط عددا كبيرا من شباك الصيادين، خاصة "الجوابي" بشاطئ المدينة.

وأشار "قطب" إلى أن الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، نجحت في استخراج عدد من شباك الصيد المهملة بمدينة نويبع منذ 10 أيام، بعد أن تسببت في قتل سلحفاة بحرية نادرة، وجرى إخراج الأخيرة من الشباك، ودفنها بالطريقة البيئية المناسبة، ووضع الجير عليه للمساعدة في سرعة التحلل، لإمكانية الاستفادة من الهيكل العظمي في الدراسات العلمية، أو وضعه في متحف البحريات بمحمية رأس محمد.

وأكد الدكتور محمد قطب أن محميات جنوب سيناء، ترصد الأنواع المختلفة للكائنات البحرية بشكل دوري؛ للحفاظ على التوازن البيئي، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للمواطنين بعدم ترك المهملات في البحر، ما يشكل خطورة على الحياة البحرية، وأيضا ندوات لصيادين، بعدم ترك الشباك في المياه، كونها تضر بالكائنات البحرية، ما يؤثر بدرجة كبيرة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي بالمنطقة.