صور.. محميات جنوب سيناء تفتح أبوابها أمام السياح بعد توقف ٤ أشهر

قال الدكتور محمد قطب، مدير قطاع محميات جنوب سيناء، إنه تم فتح محميات جنوب سيناء لاستقبال الوفود السياحية من مختلف جنسيات العالم، اليوم الأحد، للاستمتاع بما تحويه من مظاهر خلابة، وشعاب مرجانية، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بعد توقف 4 شهور منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مدير قطاع المحميات، أنه جرى تطبيق القرار الذي أصدرته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن تخفيض الرسوم بنسبة 50%، ويمنح الأفراد والمراكب السياحية تخفيض نصف التذكرة التي كانت تدفع قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه جرى وضع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث جري وضع أجهز كاشف حراري، وأدوات تعقيم، إلى جانب المحافظة على التباعد الاجتماعي وألا يزيد العدد عن 50% من النسبة الاستيعابية بكل محمية.

وأشار إلى أنه جرى تطوير عدد من محميات جنوب سيناء، بإنشاء مظلات للسيارات، ومظلات للضيوف والسياح وإقامة حمامات صديقة للبيئة، بوابات تحصيل، وبوابات لأجهزة الأمن وساحات انتظار السيارات، سلات قمامة، علامات إرشادية وتوجيه، وتمهيد المدقات.

وأكد الدكتور محمد قطب، أن محميات جنوب سيناء استقبلت العام الماضي ما يزيد عن مليون زائر من مختلف الجنسيات.