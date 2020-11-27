لو ابنك جاله كورونا.. كيف تتصرف لإلحاقه بالامتحانات؟

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب على ولي الأمر في حالة إصابة أي طالب بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، أن يُخطر المدرسة بحالة هذا الطالب المرضية عن طريق تقرير طبي يُثبت إيجابية الفيروس لدى نجله.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل من المراحل الدراسية وهي السبت الموافق 23 من يناير القادم، وتستمر فترة الامتحانات على مدار 13 يومًا، على أن تنتهي الامتحانات والفصل الدراسي الأول بالكامل في يوم الخميس 5 فبراير 2021.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن المدرسة ترفع اسم هذا الطالب من قائمة الحضور حتى يثبت سلبية حالته وشفاؤه التام من الفيروس، ويعود بعدها الطالب إلى حضور المدرسة مع زملائه بشكل طبيعي.

وتابع "المصدر" أن وزارة التربية التعليم تُراعي كل الظروف الطارئة التي من الممكن أن يتعرض لها الطلاب في ظل جائحة كورونا، وأنها تحرص على انتظام العملية التعليمية بشكل يحافظ على سلامة جميع الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى أن في هذه الحالة يتم رفع الغياب عن الطالب تمامًا لحين عودته مرة أخرى بعد شفائه.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن إجازة نصف العام ستبدأ في 6 من فبراير القادم، وتنتهي بعد أسبوعين وتحديدًا يوم الخميس 18 من فبراير 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021.

ومن الجدير بالذكر وضعت أيضًا وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي سيتم تطبيقها على مستوى جميع المدارس خلال الفترة المقبلة تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ويأتي من أبرزها تعقيم الفصول الدراسية مرتين على مدار اليوم الدراسي، والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية للطلاب الأكثر من 14 عامًا، مع توفير كل المستلزمات الطبية والاسعافات الأولية بغرف العزل الموجودة بالمدارس.