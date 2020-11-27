"الأدوية الأوروبية" تجري مناقشات مع الشركة المصنعة للقاح الروسي

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" أنها ستجري مناقشات أولية مع الشركة المصنعة للقاح الروسي "سبوتنيك - V" ضد وباء "كوفيد-19".

وقال المتحدث الرسمي باسم وكالة الأدوية الأوروبية، بياتريز روميرو، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، "يمكنني أن أؤكد أن الشركة المطورة للقاح "سبوتنيك ـ V" قد تواصلت معنا".

وأضاف: "أننا حاليا في طور المناقشات الأولية معهم لمعرفة المزيد عن اللقاح"، لافتا إلى أنه في حال التوصل إلى معلومات وبيانات أكثر عن اللقاح الروسي، سنقوم بتحديث قائمة اللقاحات المحتملة على موقعنا الرسمي.