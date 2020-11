الكبار في ديسمبر.. أفلام جديدة لتوم هانكس وأنتوني هوبكنز وديان كيتون

على الرغم من تأثير فيروس كورونا الكبير على صناعة السينما، فبسببه تم تأجيل تصوير بعض الأفلام، وتغيير مواعيد طرح بعضها، إلا أن شهر ديسمبر، يشهد ظهور مجموعة مميزة من نجوم هوليود، من خلال أفلام جديدة، بينهم توم هانكس، ديان كيتون، وأنتوني هوبكنز وروبرت دي نيرو وغيرهم.

Love, Weddings & Other Disasters

من بطولة الممثلة الكبيرة ديان كيتون، الممثل جيريمي آيرونز، وإخراج دينيس دوجان.. ومأخوذ من قصة لـ ايلين كون.

شارك في كتابة السيناريو كل من دينيس دوجان، ألين كون، ولاري ميلر، ويشارك في بطولة الفيلم ماجي جريس، دييجو بونيتا، وإيلي كينج.

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، رومانسي، حول العلاقات الغريبة والمجنونة وقت حفلات الزفاف، ومن المقرر عرضه يوم 4 ديسمبر داخل أمريكا، و7 يناير 2021 في هولندا والمجر.

الأب الروحي الجزء الثالث – نسخة معدلة

تم الإعداد لنسخة معدلة من فيلم الأب الروحي الجزء الثالث، تحمل عنوان THE GODFATHER CODA: THE DEATH OF MICHAEL CORLEONE.

سيتم إصدار الفيلم يوم 4 ديسمبر في بعض دور العرض المختارة، ويوم 8 ديسمبر في نسخته الديجيتال.

والفيلم يعتبر طرح جديد للفيلم الذي صدر عام 1990، مع تغيير في البداية والنهاية، مع إعادة ترتيب بعض المشاهد، وهو من بطولة آل باتشينو وديان كيتون.

Elyse

من بطولة أنتوني هوبكنز، ومن المقرر عرضه 4 ديسمبر داخل أمريكا، ويشارك في بطولته ليزا بيبر وآرون تاكر، تارا آريواف، أنتوني آبل. الفيلم قصة وإخراج ستيلا هوبكنز، ومدته ساعة و35 دقيقة.

The father

بطولة أنتوني هوبكنز، إخراج فلوريان زيلر، وتأليف كريستوقر هامبتون، وفلوريان زيلر.

من المقرر عرضه يوم 18 ديسمبر.. بينما عرض في يناير الماضي في مهرجان صندانس السينمائي، وفي 14 سبتمبر في تورنتو السينمائي، ومن المقرر عرضه في افتتاح القاهرة السينمائي يوم 2 ديسمبر.

يشارك فى بطولة «الأب» كل من أوليفيا كولمان، وأوليفيا ويليامز، ومارك جاتس، ورافس سويل، ومدة الفيلم ساعة و37 دقيقة.

The Comeback Trail

من بطولة النجم صاحب الشعبية الكبيرة روبرت دي نيرو، وإخراج جورج جالو، ومن المقرر عرضه 18 ديسمبر في أمريكا. يشارك في بطولة الفيلم مورجان فريمان وتومي لي.

News of the World

من بطولة النجم الحاصل على جائزتي أوسكار توم هانكس، ومن المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر داخل أمريكا، وبعدها في إحدى المنصات.

الفيلم من إخراج بول جرينجراس والذي شارك في تأليفه مع لوك ديفيز ومأخوذ من رواية لـ بوليت جايلز.

يشارك في بطلته الممثلة إليزابيث مارفل، هيلين زينجل، والممثل نيل سانديلاندز وتوماس فرانسيس مورفي.

ومن الأفلام المقرر عرضها في ديسمبر Wander، من إخراج أبريل مولين، وبطولة آرون إيكهارت، تومي لي جونز، كاثرين وينيك، هيذر جراهام.

وفيلم Dear santa، بطولة داميون ديجرازيا، أورلاندو مينديز، أندرو والاس، وإخراج دانة نشمان.

بالإضافة إلى فيلم Wild Mountain Thyme من بطولة إيميلي بلانت، وإخراج جون باتريك شانلي. وغيرها من الأفلام.