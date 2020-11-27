يعرض في ديسمبر.. The Comeback Trail يجمع روبرت دي نيرو ومورجان فريمان

يطل الممثل روبرت دي نيرو على جمهوره مرة أخرى في شهر ديسمبر من خلال فيلم The Comeback Trail، والذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز النجوم.

الفيلم من إخراج جورج جالو، والذي شارك في كتابة السيناريو مع جوش بوسنر، ويشارك في بطولته المخضرم الحاصل على جائزة أوسكار مورجان فريمان، بالإضافة للنجوم تومي لي جونز، إميل هيرش وغيرهم.

"دي نيرو" يقوم بدول منتج سينمائي خلال أحداث الفيلم، ومن المقرر عرضه 18 ديسمبر داخل أمريكا، و11 ديسمبر في إسبانيا، و1 يناير في إيسلندا، و14 يناير في سلوفاكيا، ومدته ساعة و44 دقيقة.

تكلفة إنتاج The Comeback Trail تساوي 25 مليون دولار.. وتعاون "روبرت دي نيرو" مع مورجان فريمان من قبل في فيلم "لاس فيجاس" عام 2013.

وآخر فيلم طرح لروبرت دي نيرو كان "الحرب مع الجد" وما زال في دور العرض السينمائي في أمريكا، وحقق في أسبوعه السابع إيرادات تساوي 747 ألف دولار فقط، بينما إجمالي أرباحه تقترب من الـ 24 مليون دولار.

الحرب مع الجد من إخراج تيم هيل، وسيناريو لـ مات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

يحكي الفيلم عن حياة "الحفيد" بيتر الذي يحاول استعادة غرفته حيث شاركه فيها جده "إيد" والذي يجسده "روبرت دي نيرو"، ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة أوما ثورمان، بالإضافة إلى كريستوفر والكن، ويوجين ليفي.

ويحضر روبرت دي نيرو لعدد من الأفلام بينها Killers of the Flower Moon من إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة ليوناردو دي كابريو، بالإضافة إلى فيلم Armageddon Time، ويشاركه بطولته الممثلة آن هاثاواي، كيت بلانشيت والممثل أوسكار إسحاق، ومن إخراج جيمس جراي.

أما آخر مورجان فريمان كان The Poison Rose، عام 2019، وشارك في بطولته جون ترافولتا، ومن إخراج فرانشيسكو سينكويماني، جورج جالو.

وفي عام 2019، شارك مورجان فريمان أيضا في فيلم Angel Has Fallen، من إخراج Ric Roman Waugh، وشارك في بطولته جيرارد بتلر، فريدريك شميدت.