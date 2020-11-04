تشميع 5 منشآت طبية خاصة "غير مرخصة" ببني سويف

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف 5 منشآت طبية خاصة، ما بين عيادات أطباء ومركز للعلاج الطبيعي، بمركز سمسطا، جنوب غربي بني سويف، وأمرت بتشميعها بالشمع الأحمر، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

جاء الحملة على المراكز الطبية الخاصة في إطار اهتمام مديرية الشئون لصحية ببني سويف بالمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة، ولضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر، بتنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصه بمركز سمسطا، والتي شملت المرور على 8 عيادات خاصة، ومستشفى خاص، وعيادة تخصصية، و3 معامل تحاليل طبية، ومركز أشعة، ومركزين للعلاج الطبيعي.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها الأطباء "مصطفى محمود"، و"مريم علاء"، و"رباب أحمد شاكر"، و"أسماء عيد"، عن تشميع 3 عيادات خاصة، وعيادة تخصصية، ومركز علاج طبيعي، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة ببني سويف عن انطلاق حملة تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بمركز ببا، وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والتوعية، لتنظيم الأسرة بالمجان، ضمن المبادرة الإعلامية "أيامنا أحلى"، التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وقال "عبد الخالق"، في تصريحات صحفية، إنه يجري تنفيذ الحملة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، والهيئه العامة للاستعلامات، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات، والعمل على نشر الوعي بصحة الأم والطفل، وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.