لمخالفات مالية.. إيقاف موظف بتعليم بني سويف عن العمل وإحالته للنيابة

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قرارا، اليوم، بوقف "معاون مالي" بإدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمدة ثلاثة أشهر، مع إيقاف صرف نصف الراتب خلال مدة الإيقاف أو لحين انتهاء التحقيقات.

ووجّه المحافظ إلى إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيما نسب للموظف المذكور من تلاعبه في فواتير التحصيل والاحتفاظ بالمتحصلات النقدية لنفسه، بناء على ما تضمنته مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات في إدارة المخازن والمشتريات بالمديرية، في ضوء مواجهة كافة صور الفساد وتطبيق القانون والحرص على الصالح العام.

من جانبها، أفادت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم رفع تقرير الجهاز المركزي إلى المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن تلك المخالفات، فأمر بتشكيل لجنة قانونية ومالية من المديرية للفحص والتحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي، وأحال المحافظ تقرير اللجنة للمستشار القانوني، وأصدر قرارًا بوقف الموظف المذكور، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤونها والسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ونسبت التحقيقات للموظف التلاعب في فواتير التحصيل والاحتفاظ بالمتحصلات النقدية لنفسه بالمخالفة للقانون، بناء على ما تضمنته مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات بإدارة المخازن والمشتريات.

وقال المحافظ إن الدولة بكافة مؤسساتها ووفقًا لرؤية القيادة السياسية تعي جيدا أن كافة صور الفساد تمثل عائقا تنمويا أمام أية جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعمل الحكومة بكافة أجهزتها لترجمتها لواقع عملي" .