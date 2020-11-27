بعد كشف جريمته.. هروب معذب طفلته بقنا إلى دولة الكويت

قالت سميحة سعد، مدير مكتب حماية الطفل بقنا، إن الوالد المتهم بتعذيب طفلته هرب إلى دولة الكويت عقب كشف جريمته، مشيرة إلى أن الطفلة لا تستطيع السير على قدميها بسبب تعرضها للتعذيب بالحرق، وجرى تسليمها لوالدتها بعد هروب الزوج، ولفتت إلى أن النيابة العامة طلبت تقريرا طبيا ونفسيا حول حالة المجني عليها تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، بتحرير ربة منزل محضرًا ضد طليقها تتهمه فيه بتعذيب طفلتهما "إسراء.ر"، 5 أعوام، بحرقها في أماكن مختلفة من جسدها باستخدام جريد النخل، لوجود خلافات أسرية.

بالكشف على الطفلة تبين أنها تعرضت لحروق من الدرجة الأولى بقدميها والجزء السفلي بالكامل من جسدها من قِبل والدها الذي قام بإشعال النيران في جريدة نخيل وحرق أجزاء من جسم ابنته.

وقال محمد عادل، محام المجني عليها، إن والد الضحية، "ر.م" لم يكتف بمنع الأم من ضم طفليها إلى حضانتها، لكنه تجرد من كل مشاعر الأبوة، ومارس أبشع صور التعذيب ضد طفلته "إسراء"، حتى وصل به الأمر إلى كيّ جسدها بالنيران.

وأضاف "عادل" أن "خالد" شقيق الطفلة تمكن من الهرب من منزل والده، ليخبر والدته بأنه قام بإحراق شقيقته بالنار، وتابع: "على الفور أبلغت الأم مركز شرطة أبوتشت بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة بقيادة المقدم نضال مغربي، مأمور مركز شرطة أبوتشت، إلى منزل الطفلة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة".

وأكد المحام أنه جرى توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبين أنها تعرضت للحرق من الدرجة الأولى بالقدم اليسرى، ما يفيد أن الحرق كان متعمدا.