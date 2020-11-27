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ضبط 3 تجار مخدرات ببنها بحوزتهم كيلو "هيروين وشادو"

كتب:

حسن صالح
07:12 م | الجمعة 27 نوفمبر 2020
هيروين

هيروين

ضبطت مباحث المخدرات بالقليوبية، ضبط 3 تجار مخدرات ببنها، وبحوزتهم كيلو هيروين و"شادو"  وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة فأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات، وإرسال عينة للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت مواد مخدرة من عدمه.

 وردت معلومات سرية للمقدم عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، أفادت بقيام مجموعة من العاطلين بترويج المخدرات على المتعاطين، فأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى القبض علي المتهمين "ح ك. ص" 28 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع عياد حنا المنشية ببنها، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالي 180 جنيها وهاتف محمول ، و " ع. ح .ن " 37 عامًا عاطل ومقيم مساكن الموالح دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 350 جرام، ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول وضبط "ص .ح .م " 16 عامًا، عاطل ومقيم بميت العطار دائرة المركز وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 350 جرام، ومبلغ مالي 370 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواه.

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