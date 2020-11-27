طبيب بموسكو: لقاح سبوتنيك يمكن نقله في ثلاجة.. وتكلفته أقل من 10 دولار

قال الدكتور أحمد سعد أستاذ أمراض الباطنة في موسكو، إن التجارب جارية على لقاح سبوتنك V، وسيحصل عليه ضباط ومجندون روس، لافتًا إلى أنه دخل المراحل النهائية للتجارب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "آخر الأخبار أن كفاءة اللقاح ستبلغ 95% بعد 42 يومًا، لكن الطرح الجماهيري سيكون في شهري ديسمبر ويناير".

وتابع: "آثاره الجانبية مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الغدة النكافية، إذ أنها ظهرت في أول 48 ساعة وتتمثل في احمرار مكان الحقنة وارتفاع طفيف في درجة الحرارة وبعض الآلام في الجسم وهي الأعراض الكلاسيكية للقاحات.. مفيش حاجة كبيرة نقدر نقول إنها تهدد الحياة".

وأوضح أن بعض من تتجاوز أعمارهم 60 سنة دخلوا في المرحلة الثالثة من التجارب، مردفًا أن اللقاح سيطرح إلى الاستعمال خارج روسيا، بأقل من 10 دولارات للجرعة، أي أن الجرعتين ستكون تكلفتهما نحو 20 دولارا، موضحًا أن اللقاح سيكون عبارة عن جرعتين لزيادة عدد الأجسام المضادة للفيروس.

ولفت إلى أنه يمكن أن ينقل في حدود تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية: "يمكن نقله في الثلاجات العادية وهو نفس تكنولوجيا لقاح أكسفورد تقريبًا".