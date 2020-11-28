بريد الوطن.. صناع المستقبل والاتحاد.. مبادرة خدمية

هناك مقولات كثيرة تحث على الترابط والمحبة والإيثار، بل إننا فى حياتنا نجد أن ترابط الإخوة يصنع المعجزات، واتحاد الدول ينهض بها.. وهناك فى إحدى القرى، ظهرت بارقةُ أمل من قِبَل مجموعة شباب، لا يجمعهم نسب، أو قربى، أو مصلحة، بل يجمعهم «النهوض والمساندة فى حل مشكلات قريتهم»، ضحَّوا بأوقاتهم بالذهاب تارةً إلى مكاتب المسئولين، والبحث عن حلول لمشاكل قريتهم.. أو بحلّ ما يقدرون عليه تارةً أخرى.. اتخذوا من «الفيس بوك» منبراً لعرض وتلقِّى اقتراحات الجميع على صفحتى (صناع المستقبل شباب أم دينار- اتحاد شباب أم دينار).. معرِّفين بأنفسهم بأن هدفهم خدمى وليس لهم انتماءات سياسية أو حزبية أو دينية، هدفهم الأول والأخير خدمة القرية وحل مشكلاتها، تحت مظلة القانون، واحترام جميع الآراء.

يعلم أعضاء هذه المبادرة أنهم لن يستطيعوا إرضاء الجميع، ومع ذلك يسيرون فى طريقهم دون التفات.. وكانت موجة كورونا الأولى خير دليل، فقد قاموا بمواجهة المرض بتعقيم كل شبر من أرض قريتهم، وتوفير العلاج وأنابيب الأكسجين بجهود أهل الخير، وكانوا مثالاً للأمانة والإخلاص، وبالأرقام أظهروا للجميع مدى أمانتهم، ولم يتوانوا عن المساعدة، ولم يمنعهم الوباء من مواصلة العطاء.

وفى الختام.. نرجو أن يحافظ أفراد هذه المبادرة على هدفهم الخَدَمى وفعل الخير فقط، وأن ينأوا عن كل ما يُبعدهم عنه، إيثاراً لما سعوا إليه.. والله الموفق.

رزق عبدالمنعم خليف

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