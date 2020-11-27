بريد الوطن.. حبايب

حبايب.. حبايب

زملا.. قرايب

بنحب ربنا

والقلب هايب

بحب مريم

وقلبى هايم

سيدنا محمد

علمنا

حب المسيح

نفسى أزور السيدة

وأعدّى

على سِتنا دميانة

لمحت.. هانى

لقيته.. هانى

وفى حب تماف

لقيته هايم

يا أهل المحبة

على المادنة كبَّروا

واسمعوا

جرس الكنيسة

أنا محمد

على اسم نبينا

محمد حلمى السلاب

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