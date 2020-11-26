بريد الوطن.. تفاءل

تفاءل إن فى ذلك خيراً

تفاءل نهاراً وليلاً

تفاءل وإن كنت أكثر الناس حزناً

تفاءل فإن التشاؤم مرض

تفاءل بالله دايماً

تفاءل إن فى ذلك فرجاً

تفاءل مساء وصباحاً

تفاءل إن كنت أكثر الناس غضباً

تفاءل فإن التشاؤم هم

تفاءل بالله دايماً

تفاءل لتجد نفسك سعيداً وراضياً وسمحاً

مروة مصطفى عباس

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