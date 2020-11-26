بريد الوطن.. تفاءل
كتب:
بريد الوطن
12:16 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
تفاءل
تفاءل إن فى ذلك خيراً
تفاءل نهاراً وليلاً
تفاءل وإن كنت أكثر الناس حزناً
تفاءل فإن التشاؤم مرض
تفاءل بالله دايماً
تفاءل إن فى ذلك فرجاً
تفاءل مساء وصباحاً
تفاءل إن كنت أكثر الناس غضباً
تفاءل فإن التشاؤم هم
تفاءل بالله دايماً
تفاءل لتجد نفسك سعيداً وراضياً وسمحاً
مروة مصطفى عباس
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