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محمود مسلم

بريد الوطن.. تفاءل

كتب:

بريد الوطن
12:16 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
تفاءل

تفاءل

تفاءل إن فى ذلك خيراً

تفاءل نهاراً وليلاً

تفاءل وإن كنت أكثر الناس حزناً

تفاءل فإن التشاؤم مرض

تفاءل بالله دايماً

تفاءل إن فى ذلك فرجاً

تفاءل مساء وصباحاً

تفاءل إن كنت أكثر الناس غضباً

تفاءل فإن التشاؤم هم

تفاءل بالله دايماً

تفاءل لتجد نفسك سعيداً وراضياً وسمحاً

                                                                       مروة مصطفى عباس  

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