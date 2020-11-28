بريد الوطن.. الثقافة ووعى الذات وفقدان الهوية

ما ينقص المجتمع المصرى خاصة والعربى عامة، أسس ثقافة التغيير، والثقافة مجال لتصحيح الأفكار الخاطئة، وهى تملك لغة المخاطبة للنفس والوجدان، ونحن وإن كنا نتحدث عن تدهور الأخلاقيات والقيم التربوية، والتحرك بالسلبية واللامبالاة، نجد انتشار ثقافة (الفهلوة) والوساطة والمحسوبية، يضاف لذلك أن نظامنا التعليمى لا يؤسس ثقافة بناءة، حتى مخرجاته لا تتفق مع احتياجات سوق العمل، لذلك نجد أنفسنا فى طريق المجهول، والعقل إن فقد ثقافته تضعف هويته، وثقافة التغيير لها وظيفة تربوية أيضاً هدفها تكيف الإنسان مع محيط أسرته ومجتمعه، لأنها تؤثر فى أنماط السلوك ورؤى الاستهلاك، وتداعيات الحياة الإنسانية، ومجتمعنا المصرى والعربى يمتلك تراثاً ثقافياً بمعارف ونسق بناءة، وأى ثقافة تتقدم وتتأخر بتشغيل العقل، ونحن مع الثقافة الوافدة والتواصل الاجتماعى لم نحقق الانتماء، والانتماء سبيل لتحقيق الجودة والإبداع وعدم الغش والاستغلال والاحتكار، خاصة أن الثقافة تختص بكل ما هو ذهنى بعكس الحضارة التى تختص بكل ما هو مادى، وبينهما الإنسان الذى يمثل نقطة الالتقاء السحرية ما بين الطبيعة والثقافة، والإنسان يمتلك طاقة معرفية وذهنية، وتلك الطاقة بحاجة لامتلاك الثقة بالنفس، حتى لا تفتر حركة الإنسان، والمجتمع المصرى بعد ثورتين لم يحقق نهضته المرجوة، وكأن العقل المصرى أسير الاستهلاك والتقليد.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث – دمياط

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