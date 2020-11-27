القمة الإفريقية بين الأهلي والزمالك تخلي شوارع القاهرة من المواطنين

حالة من الهدوء سيطرت على شوارع القاهرة فور انطلاق مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة 9 مساءً على استاد القاهرة الدولي لأول مرة في التاريخ، وظهرت الشوارع فارغة من المواطنين، حيث انطلق كل شخص إلى مكان مشاهدته للمباراة.

وقبل بداية انطلاق المباراة، بدأ المواطنون في إخلاء الشوارع متجهًا كل شخص إلى مكانه المخصص لمشاهدة كلاسيكو العرب والديربي الأشهر في إفريقيا، في مباراة استثنائية باعتبارها المرة الأولى التي يتلاقى فيها الفريقين بنهائي كأس الأميرة السمراء، وليس هذا فقط بل على أرض استاد القاهرة الدولي لتكن ليلة مصرية خالصة.

وبدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيلته في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، وفي خط الوسط، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد محدي قفشة، جونيور أجايي، وفي الهجوم مروان محسن.

وضمت مقاعد البدلاء كلا من على لطفي، رامي ربيعة، محمود وحيد، جيرالدو، أليو بادجي، محمود كهربا، أحمد الشيخ.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيلة في حراسة المرمى محمد أبو جبل، وفي الدفاع إسلام جابر، محمد عبد الغني، محمود علاء، أحمد عيد، وفي خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، وفي الهجوم مصطفى محمد.

وضمت مقاعد البدلاء محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبد السلام، حازم إمام، كريم بامبو، محمد أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد.

آخر لقب للأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا كان في عام 2013، بعد فوزه على بطل جنوب إفريقيا أورلاندو بيراتس، ولم يحقق البطولة بعد ذلك على الرغم من وصوله إلى مباراة النهائي مرتين، حيث خسر المارد الأحمر أمام الوداد المغربي في 2017، والترجي التونسي في 2018.

وكانت آخر ألقاب الفارس الأبيض بالأميرة السمراء في عام 2002، ولم يصل الأبيض إلى نهائي البطولة الإفريقية منذ وقتها سوى عام 2016 أمام صن داونز الجنوب إفريقي وخسر فيها.