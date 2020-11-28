إزالة منزل لخطورته على السكان ومرتادي الطريق الزراعي بطوخ

أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة طوخ بالقليوبية، بمعاونة أجهزة الأمن، منزلا متصدعا بقرية السفاينة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لوجود درجة ميل به مما يشكل خطورة على السكان، بعد صدور قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط.

تلقى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بلاغا يفيد بحدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل على منزل متصدع ويشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع بناحية السفاينة شرق، وعلى الفور تم الانتقال وإبلاغ مركز شرطة طوخ وتم إخلاء المنزل وتشكيل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، لبيان صلاحية المبنى والتى أقرت بضرورة الهدم فورا لتشكيله خطورة وتم تنفيذ الإزالة واخلاء جزئي لاحدي حارات الطريق الزراعي لحين الانتهاء من الهدم

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 5 أدوار، وبه طابقين فقط مشغولين بالسكان وتم إخلائه ورفع أدوات مخزنة ببدروم المنزل، تمهيدا لتطبيق قرار الإزالة، كما أوضحت المعاينة أن الشروخ جاءت نتيجة حفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما أدى إلى حدوث تصدعات بجدار المنزل.

في وقت سابق تابع محافظ القليوبية، سير العمل بكوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي استعدادا لافتتاحه قريبا، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وفى هذا الصدد أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، موضحاً أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه، وأن طول الكوبرى يبلغ 1050مترا شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه.