ضبط عاطلين بحوزتهما 38 لفافة هيروين بشرم الشيخ

نجحت مباحث قسم أول شرم الشيخ في ضبط عاطلين وبحوزتهما 38 لفافة من مخدر الهيروين، وذلك قبل ترويجها على العملاء بمدينة شرم الشيخ.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من اللواء محمد كامل عناني، مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، يفيد بالقبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم أول شرم الشيخ، بقيادة المقدم إسلام شومان، رئيس المباحث، بقيام عاطلين بالإتجار في المواد المخدرة "هيروين"، وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكن فريق البحث عن ضبط المتهم الأول ويدعى " باسم .م .م.ا " مواليد 1988، عاطل، ومقيم في 5 ش مصطفي رضا المنيل بمصر القديمة بالقاهرة، والمتهم الثاني ويدعى "فهمي .ا.ا.ف"، مواليد 1998، عاطل، ومقيم في فيلا 428 أرض المزاد الهضبة شرم الشيخ جنوب سيناء، وبحوزتهما 38 لفافة بلاستيكية شفافة وبداخلها مخدر الهيروين، وهاتفين محمول، إضافة إلى السيارة رقم " ط .ج.ب 388" رينو لوجان.

وبمواجهة المتهميّن اعترفا بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لسرعة التنقل بعيدًا عن أعين الشرطة.

وبالعرض على العميد أحمد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بشرم الشيخ، أمر بتحرير محضر رقم "6715" جنح أول شرم الشيخ، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.