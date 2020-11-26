قريبا في شرم الشيخ: إنتاج سينمائي ومدينة موضة وتراك خيول

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتخطيط والمتابعة، وممثلي العديد من الشركات الاستثمارية الوطنية، في ضوء سياسة الدولة للنهوض بالاستثمار وتنمية سيناء بشكل مستدام.

وأوضح المحافظ أن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمدينة شرم الشيخ تستهدف تحويلها إلى مركز سياحي عالمي بيئي ترفيهي مستدام، طبقًا لمخطط الاستراتيجي والرؤية التنموية المستدامة للتحول إلى مركز سياحي عالمي بيئي ترفيهي مستدام.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الفرص الاستثمارية بمدينة شرم الشيخ تتضمن 7 مناطق أساسية؛ ستكون بمثابة مشروعات حيوية وضرورية لدعم القطاع السياحي، وفتح أسواق جديدة، وأبرزها: إقامة مارينا عالمي لليخوت، وأرض للمعارض، وأرض للمهرجانات، وأوفيت لايت مول، والسلام بوليفار بطول 4.5 كيلو متر، ليشمل مناطق للتسوق والرياضة والترفيه.

وتابع المحافظ، "إضافة إلى تراك للخيول بكامل خدماته، ومدينة للموضة، ومدينة إنتاج سينمائي، ومدينة طبية للسياحة العلاجية، ومركز سياحي للمال ورجال الأعمال، ومناطق لوجستية، وتوسعة مطار شرم الشيخ، وتطوير ميناء شرم الشيخ البحري".

وقال المحافظ إنه سيجرى تجهيز منطقة الرويسات، لاستيعاب مشروعات الإسكان والخدمات اللازمة للسكان.

من جانبهم، أبدى ممثلو العديد من الشركات الاستثمارية الوطنية إعجابهم الشديد بالنهج العلمي لتنمية قطاع السياحة، مؤكدين على مشاركاتهم الجادة في فرص الاستثمار الكبيرة الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمدينة.