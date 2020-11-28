فيديو.. مميزات سيارة "GLE كوبيه" الجديدة

نشرت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب فيديو جديد لسيارة "GLE كوبيه الجديدة" 2021.

وتجمع سيارة "GLE كوبيه" الجديدة بين صورة سيارات الدفع الرباعي وديناميكية سيارات الكوبيه، فهي رياضية من الأمام إلى الخلف.

وتظهر السيارة بأكتاف عريضة ومصابيح أمامية ضيقة LED، وهيكل منخفض وخلف مائل تمّ تجهيز المقصورة الداخلية الجريئة والفاخرة بأحدث التقنيات، سواء كان التحكم الصوتي أو التشغيل باللمس أو التنقل الواقعي المعزز، يوفر نظام المعلومات والترفيه "MBUX" كل ما تحتاجه للاستمتاع بالرحلة على أكمل وجه.

ويتفاعل نظام "MBUX" بشكل مثالي مع احتياجات الركاب، ويتمّ ضبط محطة الراديو الصحيحة عن طريق التحكم في الإيماءات التي يقوم بها الراكب، ويتمّ بدء تدليك الاسترخاء بأمر صوتي فقط.

وتأتي السيارة الكوبيه بواجهة جريئة بشبكة تهوية بارزة ومصابيح أمامية LED جديدة، وجنوط 19 إلى 22 إنش.

وتأتي المقصورة الداخلية بشاشة العدادات الرقمية 12.3 إنش، نظام المعلوماتي الترفيهي 12.3 إنش، وتأتي المقاعد رياضية وعجلة القيادة من الجلد، مع زيادة مساحة المقاعد الخلفية مقارنة بالسابق وزيادة السعة التخزينية إلى 655 لترًا وعند طي المقاعد الخلفية تزيد إلى 1.790 لتر.

وتأتي سيارة مرسيدس الجديدة GLE كوبيه في أوروبا بمحركين ديزل 6 سلندر والذي يولد قوة 268 حصان و600 نيوتن متر أو 325 حصان و700 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات بنظام دفع الرباعي.

يأتي الموديل بنظام تعليق فولاذي يناسب مختلف ظروف القيادة، كما يتوفر بنظام إيرماتيك أو التحكم النشط بالهيكلة والذي يساعد على هزّ السيارة للخروج من التغريز، إضافة إلى ذلك يتوفر GLE كوبيه نظام تعليق AMG للأداء العالي، ثبات على في أثناء السرعات العالية.