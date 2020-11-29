بداية من "الحرب مع الجد".. الكوميديا شعار روبرت دي نيرو في 2020

كعادته، لم يبعد الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو عن جمهوره، ليطل عليهم في 2020، من خلال 3 أعمال، أحدها بدور العرض حاليا، وآخر فيلم قصير شارك فيه، والثالث تم الإعلان عن طرحه بالسينما في ديسمبر.

فالممثل صاحب الجماهيرية الكبيرة والحاصل على جائزتي أوسكار، على الرغم من بلوغه الـ 77 عاما، إلا أنه دائم الظهور بشكل مختلف أمام الكاميرات، وبعد تألقه عام 2019 في فيلمي الرجل الأيرلندي وجوكر، حل بطلا العام الجاري في أفلام غلب عليها الطابع الكوميدي والاجتماعي.

الحرب مع الجد

أول أفلام "دي نيرو" العام الجاري، الحرب مع الجد، الذي عرض 9 أكتوبر، داخل أمريكا، وقبل عرض في آخر أغسطس بعدد من الدول بينها أكرانيا، أستونيا، ليتوانيا، وفي سبتمبر عرض في الأرجنتين، ألمانيا وهولندا وغيرها.

الفيلم تصنيفه كوميدي، اجتماعي، عائلي بحسب موقع IMDB، من إخراج تيم هيل، وسيناريو لـ مات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

يدور الفيلم حول الحفيد بيتر، الذي يدخل في حرب كوميدية مع جده "إيد" والذي يجسده روبرت دي نيرو، بسبب انزعاج الحفيد من مشاركة جده في الغرفة التي يحبها، محاولا استعادتها.

يجسد دور الحفيد بيتر، الممثل أوكس فيجلي، والذي شارك في 13 عملا من قبل، أولها الفيلم القصير Glass عام 2011.

حقق "الحرب مع الجد" في أسبوعه السابع إيرادات تساوي 747 ألف دولار، بينما مجمل أرباحه تخطت الـ 25 مليون دولار.

Father of the Bride Part 3 ish

فيلم قصير مدته 26 دقيقة، شارك فيه روبرت دي نيرو بجانب ديان كيتون، كيران كولكين، كيمبرلي ويليامز بيزلي.. ومن إخراج وتأليف نانسي مايرز.

سبق أن شارك روبرت دي نيرو في فيلم The intern عام 2015، من إخراج وتأليف "نانسي" وشارك في بطولته آن هاثاواي.

The Comeback Trail

يؤدي فيه "دي نيرو" دور منتج سينمائي، ومن المقرر عرضه في ديسمبر داخل أمريكا، وعدد من الدول، ويشاركه البطولة الممثل الحاصل على جائزة أوسكار مورجان فريمان.

The Comeback Trail من إخراج جورج جالو، والذي شارك في كتابة السيناريو مع جوش بوسنر.. وتصنيفه كوميدي - أكشن بحسب موقع IMDB.

تكلفة إنتاج الفيلم 25 مليون دولار، ويشارك في بطولته ومي لي جونز، إميل هيرش.