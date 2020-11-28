صور.. أهالي القليوبية يشيعون مرشح فائز بانتخابات النواب إلى مثواه الأخير

شيع الآلاف من أبناء مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، جمال حجاج، المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، فردي، عن حزب الشعب الجمهوري، ضمن ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن، أمين الحزب بالمحافظة، رئيس هيئة التأمين الصحي بها، الذي توفي مساء أمس، داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وشارك بالجنازة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد السيد ضاحي، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والأطباء بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة.

وأقيمت صلاة الجنازة أمام مستشفى التأمين الصحي ببنها، التي عمل فيها المرشح الراحل طبيبا، ثم رئيسا للهيئة، ودخلها مريضا، وخرج منها متوفيا.

يذكر أن الدكتور جمال حجاج، هو وكيل وزارة الصحة، مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحي، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، خاض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، وحصل على 104041 صوتا؛ ليفوز بأحد المقاعد الـ3 بالدائرة من الجولة الأولى، وقبل إعلان فوزه بساعات أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وستقبل المهندس محمد جمال حجاج، نجل الفقيد، العزاء في والده عند مقابر الأسرة بالرملة، مؤكدا أن الأخير أوصاه بدفنه في مقابر العائلة، والاقتصار علي تشييع الجنازة.

وخرج الراحل جمال حجاج، في فيديو بث مباشر على صفحة حملته الرسمية منذ عدة أيام؛ لطمأنة محبيه، مؤكدا أنه بصحة جيدة ويتماثل للشفاء، إلا أن القدر لم يمهله، وتدهورت حالته، ونقل للعناية المركزة، وأعلن عن وفاته أمس.

وأصدرت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، بيانا نعت خلاله الدكتور جمال حجاج، أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، جاء فيه: "عندما يرحل العظماء تنقص الأرض من أطرافها، وتنطفئ منارة كبرى كانت ترسل إشعاعات خيرها ونورها في ربوع العالمين".

وأضاف البيان: "عندما يرحل العظماء تنفطر لذهابهم القلوب؛ لكونهم حماة وصمام أمن قيم ومبادىء هذه الأمة، حيث ترتفع بها إلى مصاف الأمم الخالدة، ذات الإسهامات الكبرى في حياة البشرية"، مشيرا إلى أن الدكتور جمال حجاج، فقد حياته لكنه خلد اسمه في سجل المناضلين عن الحق والمدافعين عن الوطن والمتحيزين دائما للبسطاء".

وأعلن "حجاج" إصابته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا، في 5 نوفمبر الجاري، خلال إجراء انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر وفاة النائب، جاء فيه: "لا إله إلا الله.. وفاة الدكتور جمال حجاج، مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، عضو مجلس النواب دائرة بنها وكفر شكر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين".