استقرار الحالة الصحية لمكرم محمد أحمد قبل إجراء جراحة بالمرارة

قالت السيدة راوية، زوجة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن حالة زوجها مستقرة، وإنه سيتم إجراء فحوصات طبية قبل إجراء جراحة بالمرارة.

وأوضحت السيدة راوية في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد لا يزال في العناية المركزة بمستشفى وادي النيل، وأنه في كامل وعيه ويتحدث معهم، مشيرة إلى أن الأطباء سيجرون بعض الفحوصات على الضغط والسكر قبل اتخاذ قرار بتحديد موعد لإجراء عملية المرارة.

وكانت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قالت إن والدها عانى من بعض الآلام في المرارة ونقل على أثرها لمستشفى وادي النيل.

وأوضحت "مكرم" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن والدها تم إيداعه العناية المركزة بمستشفى وادي النيل، بسبب بعض المشكلات الصحية نتيجة لألم في المرارة.

وتابعت: "الأطباء سيقررون خلال 48 ساعة موعد إجراء عملية في المرارة لأن الحالة صعبة، وممنوع الزيارة لأنه في العناية المركزة".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا قال فيه: "الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة".